Musique et cinéma

Christopher Nolan, le maître derrière Oppenheimer et Inception, revient en force avec L’Odyssée, une fresque épique dont la première véritable bande-annonce vient de bousculer le web.

Ce projet ambitieux, porté par une distribution cinq étoiles incluant Matt Damon en Ulysse, Anne Hathaway, Tom Holland et Zendaya, promet une immersion totale dans l’univers d'Homère.

Fidèle à sa réputation, Nolan a privilégié une approche «primitive»: un tournage de 91 jours en pleine mer, utilisant la technologie IMAX et limitant au maximum les effets spéciaux numériques. Avec un budget colossal de 250 millions de dollars, ce film s’annonce déjà comme l’événement incontournable de juillet prochain.

