Musique et cinéma

L’Odyssée de Christopher Nolan et un trésor inédit de Queen

par 98.5

0:00
6:55

Entendu dans

Lacroix le matin

le 23 décembre 2025 07:00

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Christopher Nolan, le maître derrière Oppenheimer et Inception, revient en force avec L’Odyssée, une fresque épique dont la première véritable bande-annonce vient de bousculer le web.

Ce projet ambitieux, porté par une distribution cinq étoiles incluant Matt Damon en Ulysse, Anne Hathaway, Tom Holland et Zendaya, promet une immersion totale dans l’univers d'Homère.

Fidèle à sa réputation, Nolan a privilégié une approche «primitive»: un tournage de 91 jours en pleine mer, utilisant la technologie IMAX et limitant au maximum les effets spéciaux numériques. Avec un budget colossal de 250 millions de dollars, ce film s’annonce déjà comme l’événement incontournable de juillet prochain.

Écoutez Anaïs Guertin-Lacroix faire le point sur les nouveautés culturelles, au micro de Louis Lacroix, mardi matin.

Autres sujets abordés

  • La chanson inédite Not for Sale (Polar Bear), composée à l'origine pour le groupe Smile, sera incluse dans la réédition de l'album de Queen de 1974;
  • Gracie Abrams, Aaron Dessner et Bon Iver lancent la chanson caritative Sold Out afin de récolter des fonds pour l'organisme de lutte contre la violence armée Everytown.

