 Aller au contenu
Politique provinciale
Qui remplacera Pablo Rodriguez?

Couronnement au PLQ:«Ce scénario-là est beaucoup moins solide qu'il n'y paraît»

par 98.5

0:00
13:31

Entendu dans

Le midi

le 22 décembre 2025 12:38

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Salim Idrissi
Salim Idrissi
Couronnement au PLQ:«Ce scénario-là est beaucoup moins solide qu'il n'y paraît»
Salim Idrissi / Cogeco Média

Maintenant que Karl Blackburn a officiellement fermé la porte à la chefferie, tous les regards sont dirigés vers celui qui a terminé deuxième derrière Pablo Rodriguez en juin dernier: Charles Milliard.

Ce dernier aura-t-il le champ libre pour devenir le prochain chef du PLQ? «Pas si vite », selon le chroniqueur politique Salim Idrissi.

Les noms de Guy Cormier du Mouvement Desjardins, de Louis Vachon ancien directeur de la Banque nationale du Canada et de l'ex-PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochue, circuleraient actuellement dans l'entourage libéral.

Écoutez le chroniqueur politique Salim Idrissi aborder les récents événements qui ont marqué la scène politique québécoise au micro de Valérie Beaudoin.

«Ce scénario-là est beaucoup moins solide qu'il n'y paraît et surtout n'est pas encore accepté comme une évidence à l'interne [...] En politique, ce n'est pas parce qu'il y a qu'un seul nom sur la table qu'il y a un appui massif autour de ce nom-là.»

Salim Idrissi

Autre sujet abordé: 

  • Sonia Bélanger remplace Christian Dubé en Santé.

Vous aimerez aussi

«Nos objectifs principaux sont atteints » -France-Élaine Duranceau
Le Québec maintenant
«Nos objectifs principaux sont atteints » -France-Élaine Duranceau
0:00
8:13
Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville
Le midi
Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville
0:00
19:26

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Sidney Crosby devient le meilleur pointeur des Penguins
Rattrapage
Ovation à Pittsburgh
Sidney Crosby devient le meilleur pointeur des Penguins
Contrer l’isolement social par le retour des réceptions à la maison
Rattrapage
L’«amiflation» et la solitude
Contrer l’isolement social par le retour des réceptions à la maison
Un salaire pour que les proches aidants soient reconnus à leur juste valeur
Rattrapage
Pétition devant la Chambre des communes
Un salaire pour que les proches aidants soient reconnus à leur juste valeur
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
Rattrapage
Analyse de l'ère MAGA
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville
Rattrapage
Dynamique familiale
Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville
Comment bien traiter une grippe à la maison?
Rattrapage
Hausse des cas d'influenza
Comment bien traiter une grippe à la maison?