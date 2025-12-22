Qui remplacera Pablo Rodriguez?

Maintenant que Karl Blackburn a officiellement fermé la porte à la chefferie, tous les regards sont dirigés vers celui qui a terminé deuxième derrière Pablo Rodriguez en juin dernier: Charles Milliard.

Ce dernier aura-t-il le champ libre pour devenir le prochain chef du PLQ? «Pas si vite », selon le chroniqueur politique Salim Idrissi.

Les noms de Guy Cormier du Mouvement Desjardins, de Louis Vachon ancien directeur de la Banque nationale du Canada et de l'ex-PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochue, circuleraient actuellement dans l'entourage libéral.

Écoutez le chroniqueur politique Salim Idrissi aborder les récents événements qui ont marqué la scène politique québécoise au micro de Valérie Beaudoin.