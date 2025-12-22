 Aller au contenu
Politique
Course à la chefferie au PLQ

Karl Blackburn souhaite se consacrer à de nouveaux défis

par 98.5

0:00
11:42

Entendu dans

Lacroix le matin

le 22 décembre 2025 08:01

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Karl Blackburn souhaite se consacrer à de nouveaux défis
Karl Blackburn dit non à une deuxième course à la chefferie. / La Presse Canadienne

Karl Blackburn a annoncé cette semaine qu'il ne serait pas candidat lors de la prochaine course à la chefferie du Parti libéral du Québec, évoquant des engagements professionnels. 

Lors de la plus récente course au leadership, l'ancien président du Conseil du patronat avait terminé en troisième position, derrière Pablo Rodriguez et Charles Milliard.

Écoutez l'ancien député de Roberval expliquer sa décision, lundi matin, au micro de Louis Lacroix.

«Depuis juin dernier, j'ai des défis professionnels sur lesquels je suis engagé. Bien évidemment, je suis plus proche de ma famille parce qu'on a un peu plus de temps et il y a à peu près un mois et demi [...] C'était quelque chose que je pouvais encore considérer, mais ma réflexion a été rapide et je l'ai fait connaître le plus rapidement possible, justement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.»

Karl Blackburn

Vous aimerez aussi

«Je m'incline devant une force de plus en plus évidente»
Signé Lévesque
«Je m'incline devant une force de plus en plus évidente»
0:00
7:22
Dermatose bovine: les agriculteurs en colère bloquent les routes
Signé Lévesque
Dermatose bovine: les agriculteurs en colère bloquent les routes
0:00
7:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lacroix le matin

Voir tout
La fameuse tradition des chandails laids de Noël
Rattrapage
Tricots extravagants
La fameuse tradition des chandails laids de Noël
Un navire de Jacques Cartier renaîtra pour traverser l'Atlantique en 2034
Rattrapage
Histoire et patrimoine
Un navire de Jacques Cartier renaîtra pour traverser l'Atlantique en 2034
Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute?
Rattrapage
Gadgets
Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute?
«Je devrais être difficile à battre» -Mickaël Kingsbury
Rattrapage
JO de Milan en février
«Je devrais être difficile à battre» -Mickaël Kingsbury
L'incroyable succès de «Ce soir on danse»
Rattrapage
Nostalgie des années 90
L'incroyable succès de «Ce soir on danse»
Grippe ou rhume: comment faire la différence?
Rattrapage
Saison des virus
Grippe ou rhume: comment faire la différence?
Arrêt cardiaque: sauvée par l'accès à un défibrillateur
Rattrapage
Drame évité
Arrêt cardiaque: sauvée par l'accès à un défibrillateur
Immigration: le Québec s'engage à régulariser les travailleurs francophones
Rattrapage
Entrevue avec Jean-François Roberge
Immigration: le Québec s'engage à régulariser les travailleurs francophones
«Sur une facture de 100$, pour le restaurateur, il reste 1,20$»
Rattrapage
Restauration en crise
«Sur une facture de 100$, pour le restaurateur, il reste 1,20$»
Le gouvernement Legault coupe dans l'aide internationale
Rattrapage
Ententes non-respectées
Le gouvernement Legault coupe dans l'aide internationale
Avatar, Madonna et le départ tragique de James Ransone
Rattrapage
Culture
Avatar, Madonna et le départ tragique de James Ransone
Les règles d’investiture outrepassées par une députée libérale de Chomedey
Rattrapage
Sona Lakhoyan Olivier sous enquête
Les règles d’investiture outrepassées par une députée libérale de Chomedey
Sidney Crosby détrône Mario Lemieux: l'histoire s'écrit à Pittsburgh
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Sidney Crosby détrône Mario Lemieux: l'histoire s'écrit à Pittsburgh
Une montre solaire, des serrures intelligentes et une voiture volante
Rattrapage
Des nouvelles du Consumer Electronic Show
Une montre solaire, des serrures intelligentes et une voiture volante