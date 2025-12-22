Course à la chefferie au PLQ

Karl Blackburn a annoncé cette semaine qu'il ne serait pas candidat lors de la prochaine course à la chefferie du Parti libéral du Québec, évoquant des engagements professionnels.
Lors de la plus récente course au leadership, l'ancien président du Conseil du patronat avait terminé en troisième position, derrière Pablo Rodriguez et Charles Milliard.
Écoutez l'ancien député de Roberval expliquer sa décision, lundi matin, au micro de Louis Lacroix.
«Depuis juin dernier, j'ai des défis professionnels sur lesquels je suis engagé. Bien évidemment, je suis plus proche de ma famille parce qu'on a un peu plus de temps et il y a à peu près un mois et demi [...] C'était quelque chose que je pouvais encore considérer, mais ma réflexion a été rapide et je l'ai fait connaître le plus rapidement possible, justement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.»