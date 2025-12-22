Comme d'habitude, le week-end d'activités de la NFL a été fort relevé.
Écoutez le spécialiste de football de RDS, Bruno Heppell, commenter la fin de semaine avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'attrapé de l'année de Kenneth Gainwell et une victoire des Steelers;
- DK Metclaf des Steelers suspendu pour s'en être pris à un amateurs des Lions;
- Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qualifiés pour les éliminatoires;
- Une décision discutable de l'entraîneur des Ravens;
- Les Jaguars causent la surprise et battent les Broncos à Denver;
- L'incroyable retour de Caleb Williams avec les Bears.