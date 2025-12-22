 Aller au contenu
Football
NFL

Des triomphes pour les Steelers, les Patriots et les Jaguars

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 décembre 2025 20:46

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Bruno Heppell
Bruno Heppell
Kenneth Gainweel inscrit un touché après un attrapé incroyable. / AP/Ryan Sun

Comme d'habitude, le week-end d'activités de la NFL a été fort relevé.

Écoutez le spécialiste de football de RDS, Bruno Heppell, commenter la fin de semaine avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'attrapé de l'année de Kenneth Gainwell et une victoire des Steelers;
  • DK Metclaf des Steelers suspendu pour s'en être pris à un amateurs des Lions;
  • Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qualifiés pour les éliminatoires;
  • Une décision discutable de l'entraîneur des Ravens;
  • Les Jaguars causent la surprise et battent les Broncos à Denver;
  • L'incroyable retour de Caleb Williams avec les Bears.

