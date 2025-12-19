Deux matchs contre Pittsburgh en deux jours

En visite à Montréal, Kristopher Letang souligne l'importance de son engagement auprès de la Fondation du CHU Sainte-Justine, un geste annuel qui lui permet d'offrir du bonheur aux enfants malades.

Sur le plan sportif, il discute de la situation difficile des Penguins, admettant que la dissolution du noyau de vétérans est une possibilité inévitable dans la LNH.

Il exprime également son admiration pour Sidney Crosby, qui pourrait surpasser le record de points de Mario Lemieux à Montréal, un moment historique qu'il invite le public à célébrer malgré la rivalité.

Écoutez Kristopher Letang, défenseur québécois des Penguins de Pittsburghl, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.