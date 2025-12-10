Il quitte les Alouettes de Montréal

Luc Brodeur-Jourdain, l'ancien joueur de ligne offensive et actuel entraîneur de la ligne à l’attaque des Alouettes, a annoncé, mercredi, la fin de son association avec la formation montréalaise.

Écoutez Luc Brodeur-Jourdain au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Luc Brodeur-Jourdain, 43 ans, aura passé 17 ans avec les Alouettes de Montréal. Il explique sa décision par le désir de passer plus de temps en famille, d'expérimenter une vie plus conventionnelle et d'explorer des opportunités, notamment en administration, domaine étudié à l'Université Laval.

«Je me sentais serein avec ma décision», a-t-il dit, en parlant de son point de presse matinal.

«Je ne me voyais pas entraineur de carrière», a souligné celui qui a gagné la coupe Grey avec les Alouettes comme joueur (2009, 2010) et comme entraîneur (2023).