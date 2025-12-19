Semaine 16

Dans la NFL, Bruno Heppell revient sur la victoire épique des Seahawks de Seattle contre les Rams, portée par le caractère du quart-arrière Sam Darnold.

Il conclut sur l'importance stratégique des prochains affrontements, notamment le duel entre les Packers et les Bears, dans une ligue marquée par une parité exceptionnelle.

Dans la CFL, il analyse l'avenir incertain de Marc-Antoine Dequoy avec les Alouettes, suggérant qu'une offre de prolongation impliquerait une baisse de salaire importante après une saison jugée ordinaire.

Écoutez Bruno Heppell, expert football à Cogeco Média, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.