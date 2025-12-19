Configuration multisport

 Aller au contenu
Rénover le Stade en permanence: le plan du Parc olympique

par

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 décembre 2025 19:11

Avec

Mario Langlois
Jeremy Filosa
Rénover le Stade en permanence: le plan du Parc olympique
Le Parc olympique souhaite éviter une fermeture future et attirer des événements sportifs et culturels. / Wirestock/ Adobe Stock

Jeremy Filosa révèle que le Parc olympique souhaite profiter de la réfection du toit pour rénover l'intérieur du Stade.

Une demande de plus de 500 millions de dollars sera soumise au budget provincial de mars pour remplacer les sièges, moderniser les coursives et la plomberie.

L'objectif est d'éviter une nouvelle fermeture après 2028 et d'assurer une ouverture permanente.

La firme Populus travaille également sur des gradins amovibles innovants pour adapter le stade au soccer, au football et au baseball, afin de maximiser son potentiel économique et événementiel.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa donner tous les détails, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois. 

