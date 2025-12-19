Configuration multisport

Jeremy Filosa révèle que le Parc olympique souhaite profiter de la réfection du toit pour rénover l'intérieur du Stade.

Une demande de plus de 500 millions de dollars sera soumise au budget provincial de mars pour remplacer les sièges, moderniser les coursives et la plomberie.

L'objectif est d'éviter une nouvelle fermeture après 2028 et d'assurer une ouverture permanente.

La firme Populus travaille également sur des gradins amovibles innovants pour adapter le stade au soccer, au football et au baseball, afin de maximiser son potentiel économique et événementiel.

