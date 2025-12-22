 Aller au contenu
Canadiens de Montréal

Avec qui Phillip Danault va-t-il jouer?

par 98.5 Sports

0:00
10:42

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 décembre 2025 19:10

Avec

Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

Phillip Danault et Nick Suzuki en 2021. / PC//Graham Hughes

Les Canadiens de Montréal vont affronter les Bruins, mardi soir, à Boston, et ce, avec le revenant Phillip Danault.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, déjà présents à Boston, commenter la situation du Tricolore avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Donc, avec qui Phillip Danault va jouer mardi soir?

  • Dany Dubé: «On ne va pas toucher au deux premiers trios»;
  • Dany voit Danault jouer avec Josh Anderson et Alexandre Texier;
  • Martin McGuire: «Martin St-Louis n'est pas un vendeur de rêves»
  • Selon Dany Dubé, l'environnement permet parfois la meilleure version d'un joueur. Ce fut le cas pour Sean Monahan à Montréal. Ça pourrait relancer Danault qui a connu une saison difficile jusqu'ici avec les Kings.

Trois gardiens ou deux pour le voyage en Floride?

  • Martin McGuire: «Fowler a brouillé les cartes. Le plan, c'étaiit Sam dans l'entourage le 27 décembre»;
  • Dany Dubé: «S'il y en a un qui part, ça ne sera pas Montembeault».
  • Mario Langlois: «C'est Juraj, le meilleur joueur sur la glace»

