Les Canadiens de Montréal vont affronter les Bruins, mardi soir, à Boston, et ce, avec le revenant Phillip Danault.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, déjà présents à Boston, commenter la situation du Tricolore avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Donc, avec qui Phillip Danault va jouer mardi soir?
- Dany Dubé: «On ne va pas toucher au deux premiers trios»;
- Dany voit Danault jouer avec Josh Anderson et Alexandre Texier;
- Martin McGuire: «Martin St-Louis n'est pas un vendeur de rêves»
- Selon Dany Dubé, l'environnement permet parfois la meilleure version d'un joueur. Ce fut le cas pour Sean Monahan à Montréal. Ça pourrait relancer Danault qui a connu une saison difficile jusqu'ici avec les Kings.
Trois gardiens ou deux pour le voyage en Floride?
- Martin McGuire: «Fowler a brouillé les cartes. Le plan, c'étaiit Sam dans l'entourage le 27 décembre»;
- Dany Dubé: «S'il y en a un qui part, ça ne sera pas Montembeault».
- Mario Langlois: «C'est Juraj, le meilleur joueur sur la glace»