Les Canadiens de Montréal vont affronter les Bruins, mardi soir, à Boston, et ce, avec le revenant Phillip Danault.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, déjà présents à Boston, commenter la situation du Tricolore avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Donc, avec qui Phillip Danault va jouer mardi soir?

Dany Dubé : «On ne va pas toucher au deux premiers trios»;

: «On ne va pas toucher au deux premiers trios»; Dany voit Danault jouer avec Josh Anderson et Alexandre Texier;

Martin McGuire : «Martin St-Louis n'est pas un vendeur de rêves»

: «Martin St-Louis n'est pas un vendeur de rêves» Selon Dany Dubé, l'environnement permet parfois la meilleure version d'un joueur. Ce fut le cas pour Sean Monahan à Montréal. Ça pourrait relancer Danault qui a connu une saison difficile jusqu'ici avec les Kings.

Trois gardiens ou deux pour le voyage en Floride?