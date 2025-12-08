La dynastie est-elle terminée à Kansas City?

Les Chiefs de Kansas City ont subi une défaite difficile (20-10 contre les Texans), confirmant qu'ils sont sur une pente descendante.

L'entraîneur Andy Reid a pris des décisions jugées trop téméraires en tentant des quatrièmes essais profonds, et ses receveurs ont échappé six passes durant le match.

Ce revers met fin à leur cycle de succès, selon le chroniqueur football Bruno Heppell.

Par ailleurs, les Steelers ont battu les Ravens, une victoire teintée de controverse, suite à l'annulation d'un touché.

Bruno Heppell estime que l'arbitrage est erroné et que le règlement devrait être revu.

Finalement, Jordan Love et les Packers ont confirmé leur ascension en battant les Bears, dans un match marqué par la rivalité glaciale entre les entraîneurs Matt LaFleur et Ben Johnson.

