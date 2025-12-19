 Aller au contenu
Hockey
La voix du Rooster

Les Canadiens en fin d'année: bâtir un «coussin» avant le tunnel de janvier

par 98.5

0:00
8:34

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 décembre 2025 18:55

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
Les Canadiens en fin d'année: bâtir un «coussin» avant le tunnel de janvier
La voix du Rooster / Cogeco Média

Les Penguins et leur capitaine légendaire rendent visitent aux Canadiens, samedi soir au Centre Bell. 

Antoine Roussel estime que les partisans montréalais devraient applaudir Sidney Crosby s'il surpasse le record de points de Mario Lemieux, un exploit qu'il juge au-delà de la simple partisanerie en raison de la dominance soutenue du grand joueur des Maritimes. 

Concernant les Penguins, Roussel s'interroge sur l'avenir de leur noyau après sept défaites consécutives.

Il se montre toutefois optimiste pour les Canadiens, soulignant l'importance de gagner maintenant pour accumuler des points avant un mois de janvier exténuant.

Enfin, il louange l'avantage numérique montréalais, dont la vitesse d'exécution accrue désoriente désormais les défenses adverses.

Écoutez l'expert hockey chez Cogeco Média Antoine Roussel, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois. 

«Je veux voir Sidney Crosby en séries; voir Sidney Crosby qui n'est pas en séries éliminatoires, c'est plate. C'est du hockey qui est moins excitant.»

Antoine Roussel

