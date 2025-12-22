 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

«Ça ne serait pas méchant que Dobes fasse un petit séjour à Laval»

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 décembre 2025 20:29

Avec

Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
Stéphane Waite / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont récolté trois points sur une possibilté de quatre en fin de semaine avec le programme double face aux Penguins de Pittsburgh.

Écoutez Stéphane Waite analyser la situation des Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Waite analyse à la loupe le jeu blanc de Jacob Fowler, samedi, contre les Penguins;
  • Le processus de retour au jeu de Samuel Montembeault: «On a changé le plan pour le mieux»
  • La situation idéale pour Waite: de bonnes performances de Montembeault et Dobes et un Fowler dominant à Laval;
  • «Peut-être que Dobes, ça ne serait pas méchant qu'il allie faire un petit séjour à Laval? Je le vois quand même chancelant.»
  • «La venue de Danault va enlever beaucoup de pression à un Nick Suzuki. Phillip, c'est un bon vétéran. Phillip Danault est rendu un troisième centre et c'est ce qu'il va faire avec le Canadien.»

