En échange d'un choix de 2e tour

Les Canadiens de Montréal ont surpris le monde du hockey en annonçant, tard vendredi soir, le rapatriement du centre Philippe Danault.

En échange, les Kings de Los Angeles reçoivent un choix de deuxième ronde en 2026.

Martin McGuire souligne que cette acquisition vise à «acheter du temps» pour le développement des jeunes comme Lane Hutson, tout en stabilisant la ligne de centre derrière Nick Suzuki.

Malgré une production offensive modeste cette saison, Danault apporte une fiabilité défensive cruciale et une connaissance intime de la culture de l'organisation pour soutenir l'équipe dans la course aux séries.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, vendredi, aux Amateurs de sports.