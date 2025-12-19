Après un tiers de saison

Le Premier trio analyse la performance des Canadiens, soulignant qu'avec une fiche de 18-12-4, le club occupe la deuxième place de sa division malgré de nombreuses blessures majeures.

Le calendrier compressé, en cette saison «olympique» de 2025-2026, est l'une des raisons évoquées pour le jeu en dent de scie du Tricolore et de nombreuses équipes.

Le débat s'anime autour du jeune défenseur Adam Engström: est-il en vitrine pour une transaction ou indispensable à la brigade défensive?

Enfin, les panélistes discutent de la visite de Sidney Crosby, qui pourrait battre le record de points de Mario Lemieux à Montréal.

Si certains rêvent de voir Crosby finir sa carrière avec le Tricolore, d'autres s'interrogent sur le prix élevé en jeunes espoirs que cela exigerait.

Écoutez Premier trio, avec la Power Line composée de Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du CH et expert hockey à Cogeco Média, l'animateur des Amateurs de sports Mario Langlois et Tony Marinaro, collaborateur aux Amateurs de Sports et animateur du Sick Podcast, avec le «joueur invité» Louis Jean, animateur au 98.5, vendredi soir.