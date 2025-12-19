Pour le dernier rendez-vous de l'année 2025, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent l'auteur-compositeur et chanteur Ludovick Bourgeois.

Dans une ambiance chaleureuse, l'artiste revisite son parcours, de ses débuts autodidactes à sa victoire à La Voix en 2017.

Il évoque avec émotion l'héritage musical de son père, Patrick Bourgeois, et le succès phénoménal de sa tournée hommage aux BB, qui cumule 75 000 billets vendus.

Grand amateur de sport, il partage ses souvenirs de hockey et sa passion pour le Canadien.

Entre deux anecdotes sur sa vie et ses passions, Ludovick offre des moments musicaux improvisés, confirmant son statut d'entertainer authentique.

Écoutez Ça sent la coupe!, avec Ludovick Bourgeois, Pierre Gervais et Mario Langlois, vendredi soir, aux Amateurs de sports.