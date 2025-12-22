 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

Tirs de barrage: «Pourquoi le Canadien met toujours Nick Suzuki?» -Tony Marinaro

par 98.5 Sports

0:00
22:49

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 décembre 2025 19:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro
Tirs de barrage: «Pourquoi le Canadien met toujours Nick Suzuki?» -Tony Marinaro
Tony Marinaro / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont fait l'acquisition de Phillip Danault durant la fin de semaine. Un scénario avec lequel le chroniqueur Tony Marinaro n'était pas d'accord il y a quelques semaines encore.

Écoutez Tony Marinaro expliquer pourquoi il a modifié sa postion relativement à l'arrivée de Danault en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Tony Marinaro ne voulait pas donner un joueur pour Danault. Un choix de deuxième ronde, pas de problème;
  • Le chroniqueur estime que Nick Zuzuki est fatigué et que l'arrivée de Danault lui sera profitable;
  • Pas exclu que le Tricolore apporte des changements à moyen terme après l'arrivée de Danault;
  • Un super beau premier but pour Owen Beck;
  • Avec qui va jouer Danault?
  • Texier joue bien, mais il devrait faire autre chose que sa feinte qui commence à être connue
  • Pourquoi Martin St-Louis s'obstine à envoyer Nick Suzuki lors des tirs de barrage?
  • Jacob Fowler aura l'occasion de s'illustrer à Boston, ou il a connu du succès avec Boston College?
  • On discute des performances des gardiens des Canadiens;
  • Marinaro pense que Fowler va retourner à Laval;
  • Mario Langlois: «C'est un peu Samuel (Montembeault) qui a l'avenir de (Jakub) Dobes dans ses mains»;
  • Quels sont les deux meilleurs pointeurs des attaquants des Canadiens à cinq contre cinq?

