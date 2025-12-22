Les Canadiens de Montréal ont fait l'acquisition de Phillip Danault durant la fin de semaine. Un scénario avec lequel le chroniqueur Tony Marinaro n'était pas d'accord il y a quelques semaines encore.

Écoutez Tony Marinaro expliquer pourquoi il a modifié sa postion relativement à l'arrivée de Danault en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

