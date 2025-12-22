Les Canadiens de Montréal ont fait l'acquisition de Phillip Danault durant la fin de semaine. Un scénario avec lequel le chroniqueur Tony Marinaro n'était pas d'accord il y a quelques semaines encore.
Écoutez Tony Marinaro expliquer pourquoi il a modifié sa postion relativement à l'arrivée de Danault en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Tony Marinaro ne voulait pas donner un joueur pour Danault. Un choix de deuxième ronde, pas de problème;
- Le chroniqueur estime que Nick Zuzuki est fatigué et que l'arrivée de Danault lui sera profitable;
- Pas exclu que le Tricolore apporte des changements à moyen terme après l'arrivée de Danault;
- Un super beau premier but pour Owen Beck;
- Avec qui va jouer Danault?
- Texier joue bien, mais il devrait faire autre chose que sa feinte qui commence à être connue
- Pourquoi Martin St-Louis s'obstine à envoyer Nick Suzuki lors des tirs de barrage?
- Jacob Fowler aura l'occasion de s'illustrer à Boston, ou il a connu du succès avec Boston College?
- On discute des performances des gardiens des Canadiens;
- Marinaro pense que Fowler va retourner à Laval;
- Mario Langlois: «C'est un peu Samuel (Montembeault) qui a l'avenir de (Jakub) Dobes dans ses mains»;
- Quels sont les deux meilleurs pointeurs des attaquants des Canadiens à cinq contre cinq?