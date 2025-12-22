 Aller au contenu
Hockey
Avenir de Crosby à Pittsburgh

«Le 87 ne s'en va nulle part» -Dany Dubé

le 22 décembre 2025 18:40

Mario Langlois
Sidney Crosby. / AP/Gene J. Puskar

Sidney Crosby est devenu le meilleur pointeur de l'histoire des Penguins de Pittsburgh, dimanche, lors d'une victoire contre les Canadiens de Montréal.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, qui étaient sur place, commenter la situation du capitaine des Penguins auprès de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le désir de Crosby de demeurer à Pittsburgh

  • Martin McGuire n'est pas convaincu que ça va se terminer avec une transaction pour Crosby;
  • Dany Dubé: «Il y a un seul joueur que je ne vois pas partir et c'est Sidney Crosby. [...] Le 87 ne s'en va nulle part»;
  • Sydney Crosby, ce n'est pas seulement les points, ce sont aussi les accomplissements.

