Avenir de Crosby à Pittsburgh

Sidney Crosby est devenu le meilleur pointeur de l'histoire des Penguins de Pittsburgh, dimanche, lors d'une victoire contre les Canadiens de Montréal.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, qui étaient sur place, commenter la situation du capitaine des Penguins auprès de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le désir de Crosby de demeurer à Pittsburgh