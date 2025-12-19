À quelques jours du Championnat du monde de hockey junior, Michael Hage, espoir des Canadiens de Montréal, exprime sa fierté de représenter le Canada.
Actuellement à l’Université du Michigan, il se dit impressionné par le talent réuni au sein de l’alignement canadien.
Joueur de centre naturel, Hage se montre polyvalent et prêt à assumer les responsabilités confiées par l'entraîneur, que ce soit au centre ou à l'aile.
Bien qu'il suive les activités du Canadien, son focus immédiat reste la victoire au tournoi.
Il prendra une décision sur son avenir professionnel à la fin de la saison universitaire.
«Mon focus, c'est juste d'être ici, essayer de gagner, puis faire de mon mieux pendant la saison. Puis c'est une décision [devenir professionnel] que je dois prendre à la fin de la saison.»