Hockey
Espoir des Canadiens

Michael Hage: de l’Université du Michigan au Mondial de hockey junior

Les amateurs de sports

le 19 décembre 2025 23:15

Mario Langlois
Michael Hage, au centre, pose après avoir été sélectionné par les Canadiens de Montréal lors de la première ronde du repêchage de la LNH, le vendredi 28 juin 2024, à Las Vegas. / AP Photo/Steve Marcus

À quelques jours du Championnat du monde de hockey junior, Michael Hage, espoir des Canadiens de Montréal, exprime sa fierté de représenter le Canada.

Actuellement à l’Université du Michigan, il se dit impressionné par le talent réuni au sein de l’alignement canadien.

Joueur de centre naturel, Hage se montre polyvalent et prêt à assumer les responsabilités confiées par l'entraîneur, que ce soit au centre ou à l'aile.

Bien qu'il suive les activités du Canadien, son focus immédiat reste la victoire au tournoi.

Il prendra une décision sur son avenir professionnel à la fin de la saison universitaire.

Écoutez Michael Hage, l'espoir des Canadiens de Montréal, vendredi, parler de son expérience au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports

«Mon focus, c'est juste d'être ici, essayer de gagner, puis faire de mon mieux pendant la saison. Puis c'est une décision [devenir professionnel] que je dois prendre à la fin de la saison.»

Michael Hage

