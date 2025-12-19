À quelques jours du Championnat du monde de hockey junior, Michael Hage, espoir des Canadiens de Montréal, exprime sa fierté de représenter le Canada.

Actuellement à l’Université du Michigan, il se dit impressionné par le talent réuni au sein de l’alignement canadien.

Joueur de centre naturel, Hage se montre polyvalent et prêt à assumer les responsabilités confiées par l'entraîneur, que ce soit au centre ou à l'aile.

Bien qu'il suive les activités du Canadien, son focus immédiat reste la victoire au tournoi.

Il prendra une décision sur son avenir professionnel à la fin de la saison universitaire.

Écoutez Michael Hage, l'espoir des Canadiens de Montréal, vendredi, parler de son expérience au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.