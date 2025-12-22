Temps des Fêtes

Le prix du panier d'épicerie vous décourage à l'approche des Fêtes ? Le chef Martin Juneau propose des solutions créatives et économiques pour concocter des festins mémorables sans vider votre portefeuille.

Le restaurateur et propriétaire du nouveau Caviste Ninja a partagé ses stratégies pour alléger la facture.

Selon lui, la clé réside d'abord dans la flexibilité: bâtir son menu en fonction des rabais en magasin plutôt que d'arriver avec une liste rigide.

Découvrez ses astuces phares.

Écoutez Martin Juneau, chef, restaurateur, et nouvellement propriétaire du Caviste Ninja, offrir ses trucs et astuces, au micro de Marie-Claude Lavallée.



