Sur la réalité des peuples autochtones au Canada

Marie-Claude Lavallée reçoit l'écrivain et journaliste Michel Jean pour un long entretien sur sa carrière. Cet échange permet également de faire le point sur la condition des peuples autochtones au Canada.

Il partage notamment pourquoi il a commencé à accorder de l'importance à ses origines innues.

Dans cet entretien, Michel Jean souligne comment il a réalisé l'impact de ses ouvrages sur la population, mentionnant recevoir de nombreux messages de la part des lecteurs. Ceux-ci affirmaient avoir des préjugés sur les communautés autochtones et s'être ouvert les yeux après la lecture de ses livres.

Écoutez cette longue entrevue de Michel Jean au micro de Marie-Claude Lavallée.

Le journaliste revient également sur sa longue carrière et l'importance de l'information, et notamment de la radio, dans sa vie.