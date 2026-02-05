 Aller au contenu
Société
Lié à la consommmation de cannabis

Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus?

par 98.5

0:00
13:03

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 5 février 2026 11:02

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus?
Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus? / AP Photo/Robert F. Bukaty

Le syndrome d’hyperémèse cannabinoïde, un trouble grave lié à la consommation régulière de cannabis, est de plus en plus observé par les professionnels de la santé. Ce syndrome se caractérise par des vomissements sévères et un risque élevé de déshydratation.

Dans le milieu médical, on l'appelle aussi familièrement le «scromiting», une contraction des mots anglais screaming (crier) et vomiting (vomir), en raison de la détresse des patients.

Si ce syndrome survient souvent après la consommation de produits à forte teneur en THC, il peut également résulter d'un usage fréquent de produits moins concentrés.

Pour tout savoir sur ce syndrome, écoutez la Dre Marie-Eve Morin, médecin de famille en santé mentale et dépendance, au micro de Marie-Claude Lavallée.

«Ce syndrome a été identifié pour la première fois en Australie en 2004. Ça fait donc plus de 20 ans que nous savons qu'il existe. Par contre, je peux vous dire qu’on en voit beaucoup plus aujourd'hui. C'est notamment attribuable à la légalisation, puisque les taux de THC ont augmenté de façon exponentielle, je dirais, au cours des dernières années.»

Dre Marie-Eve Morin

Autre sujet abordé:

  • La Dre Morin est à la barre du Projet Caméléon, un organisme d'action communautaire autonome qui regroupe des pairs et des professionnels ayant comme mission des services de sensibilisation, de prévention et d'information en matière d'usage de substances. 

