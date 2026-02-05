Lié à la consommmation de cannabis

Le syndrome d’hyperémèse cannabinoïde, un trouble grave lié à la consommation régulière de cannabis, est de plus en plus observé par les professionnels de la santé. Ce syndrome se caractérise par des vomissements sévères et un risque élevé de déshydratation.

Dans le milieu médical, on l'appelle aussi familièrement le «scromiting», une contraction des mots anglais screaming (crier) et vomiting (vomir), en raison de la détresse des patients.

Si ce syndrome survient souvent après la consommation de produits à forte teneur en THC, il peut également résulter d'un usage fréquent de produits moins concentrés.

Pour tout savoir sur ce syndrome, écoutez la Dre Marie-Eve Morin, médecin de famille en santé mentale et dépendance, au micro de Marie-Claude Lavallée.