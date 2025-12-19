 Aller au contenu
Sports
Temps d'arrêt

«On peut voir le verre à moitié vide, mais le CH continue de s’accrocher»

par 98.5

0:00
4:44

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 décembre 2025 18:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«On peut voir le verre à moitié vide, mais le CH continue de s’accrocher»
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Lors de son Temps d'arrêt, Mario Langlois souligne la résilience des Canadiens de Montréal, qui se maintiennent à un seul point du sommet de leur division, malgré certaines déceptions au cours de la dernière semaine. 

L'attention se porte maintenant sur le week-end à venir avec la visite de Sidney Crosby et des Penguins de Pittsburgh.

Un moment historique pourrait survenir au Centre Bell: Crosby est sur le point d'égaler ou de surpasser le record de points en carrière de Mario Lemieux chez les Penguins. 

Écoutez l'animateur Mario Langlois donner son avis sur les points chauds de l'actualité sportive, vendredi, aux Amateurs de sports

«Ça serait un scénario presque parfait: Crosby égale la marque de Mario Lemieux au Centre Bell, et le Canadien gagne le match.»

Mario Langlois

Vous aimerez aussi

Les grands exploits et moments de 2025
Le Québec maintenant
Les grands exploits et moments de 2025
0:00
7:14
Kaiden Guhle a patiné en solitaire
Bonsoir les sportifs
Kaiden Guhle a patiné en solitaire
0:00
9:53

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
CH: «C'est une équipe qui se cherche, en train de se définir» -Mario Langlois
Rattrapage
Après un tiers de saison
CH: «C'est une équipe qui se cherche, en train de se définir» -Mario Langlois
Rénover le Stade en permanence: le plan du Parc olympique
Rattrapage
Configuration multisport
Rénover le Stade en permanence: le plan du Parc olympique
Les Canadiens en fin d'année: bâtir un «coussin» avant le tunnel de janvier
Rattrapage
La voix du Rooster
Les Canadiens en fin d'année: bâtir un «coussin» avant le tunnel de janvier
Est-ce que les Canadiens vont bouger avant Noël?
Rattrapage
Besoin de renfort?
Est-ce que les Canadiens vont bouger avant Noël?
La gestion des gardiens, les ennuis en défensive et le manque de robustesse
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La gestion des gardiens, les ennuis en défensive et le manque de robustesse
«On parle de décision mutuelle: on peut en douter» -Sylvain Bruneau
Rattrapage
Alcaraz et Ferrero se séparent
«On parle de décision mutuelle: on peut en douter» -Sylvain Bruneau
«À partir du junior, j'ai dû changer ma game» -Louis Crevier
Rattrapage
Jouer robuste quand on mesure 6 pi 8 po
«À partir du junior, j'ai dû changer ma game» -Louis Crevier
«Je pense qu'ils vendent à un bon moment» -Hugues Léger
Rattrapage
Les Penguins de nouveau en vente
«Je pense qu'ils vendent à un bon moment» -Hugues Léger
«Tu ne peux pas dire non au LAFC» -Marc Dos Santos
Rattrapage
Désormais entraîneur-chef
«Tu ne peux pas dire non au LAFC» -Marc Dos Santos
«Fowler gagne beaucoup en maturité et en expérience» -José Théodore
Rattrapage
Son séjour à Montréal
«Fowler gagne beaucoup en maturité et en expérience» -José Théodore
«La solution est à l'interne» -Stéphane Waite
Rattrapage
Gestion des gardiens des Canadiens
«La solution est à l'interne» -Stéphane Waite
Fowler contre les Flyers: «Je trouve que c'est un départ un peu forcé»
Rattrapage
Temps d'arrêt
Fowler contre les Flyers: «Je trouve que c'est un départ un peu forcé»
«On va faire un film hors normes, jamais vu au Québec» -Christian Larouche
Rattrapage
Villeneuve, L'Ascension d'une légende
«On va faire un film hors normes, jamais vu au Québec» -Christian Larouche
Les Blue Jays sont actifs durant la saison morte
Rattrapage
Baseball
Les Blue Jays sont actifs durant la saison morte