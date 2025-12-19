Lors de son Temps d'arrêt, Mario Langlois souligne la résilience des Canadiens de Montréal, qui se maintiennent à un seul point du sommet de leur division, malgré certaines déceptions au cours de la dernière semaine.

L'attention se porte maintenant sur le week-end à venir avec la visite de Sidney Crosby et des Penguins de Pittsburgh.

Un moment historique pourrait survenir au Centre Bell: Crosby est sur le point d'égaler ou de surpasser le record de points en carrière de Mario Lemieux chez les Penguins.

