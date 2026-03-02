 Aller au contenu
Sports
Filosa en rafale

Le CH en Californie, naufrage du CF Montréal, date limite dans la LNH

par 98.5

0:00
10:11

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 2 mars 2026 21:19

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Le CH en Californie, naufrage du CF Montréal, date limite dans la LNH
Filosa en rafale / Cogeco Média

Jeremy Filosa fait le tour de l'actualité sportive, en commençant par le séjour du Canadien en Californie.

Patrik Laine a accompagné l'équipe, et bien qu'il s'entraîne seul, son sort reste lié aux décisions de la direction d'ici vendredi 15 h.

Au soccer, le portrait est sombre pour le CF Montréal: avec 0 but marqué et 8 encaissés en deux matchs, l'équipe semble incapable de rivaliser, même en avantage numérique.

Enfin, Filosa aborde les défis de la date limite des transactions en raison des nouveaux règlements salariaux et rapporte le blocage de plusieurs joueurs de tennis à Dubaï.

Écoutez le journaliste sportif de Cogeco Média Jeremy Filosa parler des faits saillants à Jérémie Rainville, lundi à Bonsoir les sportifs

Vous aimerez aussi

«C'est le sport qui m'a permis de me sentir québécois» -Éric Hoziel
Les amateurs de sports
«C'est le sport qui m'a permis de me sentir québécois» -Éric Hoziel
0:00
1:21:08
Nouvel engouement pour le curling au Québec
Lagacé le matin
Nouvel engouement pour le curling au Québec
0:00
3:13

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Refinancement du Centre Bell pour 600 M$ : pourquoi?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Refinancement du Centre Bell pour 600 M$ : pourquoi?
De la congestion à l'entraînement du Tricolore
Rattrapage
Survol de l'actualité sportive
De la congestion à l'entraînement du Tricolore
Le Canada hors du Top 5 des médailles depuis 1994
Rattrapage
Médailles aux Jeux de Milan
Le Canada hors du Top 5 des médailles depuis 1994
«La vraie défaite est au tableau indicateur ou par rapport au développement?»
Rattrapage
L'âge de l'équipe canadienne
«La vraie défaite est au tableau indicateur ou par rapport au développement?»
«Je suis certain que, Crosby, même à 60 %, il est là» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Crosby va-t-il jouer contre la Finlande?
«Je suis certain que, Crosby, même à 60 %, il est là» -Jeremy Filosa
«Une année record en termes de marques de vélo présentes» -Yvan Martineau
Rattrapage
Le salon du vélo 2026
«Une année record en termes de marques de vélo présentes» -Yvan Martineau
Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey
Rattrapage
Le survol de l'actualité sportive
Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey
Un plafond salarial au baseball?
Rattrapage
Le survol de l'actualité
Un plafond salarial au baseball?
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Rattrapage
Jeux de Milan
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Joe Veleno commente le tournoi de hockey des Jeux de Milan
Rattrapage
Filosa en rafale
Joe Veleno commente le tournoi de hockey des Jeux de Milan
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Rattrapage
Yves Sarault à Bonsoir les sportifs
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Trois autres médailles pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Trois autres médailles pour le Canada
Une quatrième médaille pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Une quatrième médaille pour le Canada
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Rattrapage
Il en a vaincu cinq
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin