Filosa en rafale

Jeremy Filosa fait le tour de l'actualité sportive, en commençant par le séjour du Canadien en Californie.

Patrik Laine a accompagné l'équipe, et bien qu'il s'entraîne seul, son sort reste lié aux décisions de la direction d'ici vendredi 15 h.

Au soccer, le portrait est sombre pour le CF Montréal: avec 0 but marqué et 8 encaissés en deux matchs, l'équipe semble incapable de rivaliser, même en avantage numérique.

Enfin, Filosa aborde les défis de la date limite des transactions en raison des nouveaux règlements salariaux et rapporte le blocage de plusieurs joueurs de tennis à Dubaï.

Écoutez le journaliste sportif de Cogeco Média Jeremy Filosa parler des faits saillants à Jérémie Rainville, lundi à Bonsoir les sportifs.