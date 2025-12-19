Style de vie en vogue

Pour le dernier Boys Club de l'année, Marie-Eve Tremblay, Jonathan Roberge et Hugo Meunier reçoivent Andrée Allard, copropriétaire du Club L, un club de libertinage de Montréal en activité depuis 2018, pour discuter des différentes facettes de ce style de vie et briser les idées perçues sur ce milieu en pleine effervescence.

Écoutez cet échange du Boys Club, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay, à l'émission Radio Textos.

Jonathan Roberge a d'ailleurs partagé son expérience du Club L.