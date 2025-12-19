 Aller au contenu
Société
Style de vie en vogue

Dernier Boys Club de 2025: discussion sur le libertinage

par 98.5

0:00
42:58

Entendu dans

Radio textos

le 19 décembre 2025 12:13

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Jonathan Roberge
Jonathan Roberge

et autres

Dernier Boys Club de 2025: discussion sur le libertinage
Le Boys club / Cogeco Média

Pour le dernier Boys Club de l'année, Marie-Eve Tremblay, Jonathan Roberge et Hugo Meunier reçoivent Andrée Allard, copropriétaire du Club L, un club de libertinage de Montréal en activité depuis 2018, pour discuter des différentes facettes de ce style de vie et briser les idées perçues sur ce milieu en pleine effervescence.

Écoutez cet échange du Boys Club, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay, à l'émission Radio Textos.

Jonathan Roberge a d'ailleurs partagé son expérience du Club L.

«Les gens sont vraiment respectueux. Les gens sont très beaux, ils sont là pour ça. Et c'est surtout le respect mutuel: un non, c'est un non [...] Il n’y a personne qui se fait juger dans ces endroits-là. Tout le monde est là pour s'amuser. Et puis ça, je trouve ça beau.»

Jonathan Roberge

