Société
1,4 million $ de dommages

Vandalisme au Cégep Édouard-Montpetit: quelles conséquences pour les mineurs?

Vandalisme au Cégep Édouard-Montpetit: quelles conséquences pour les mineurs?
La commission / Cogeco Média

Des actes de vandalisme majeurs ont été commis par trois mineurs au Cégep Édouard-Montpetit et à l'école Jacques-Rousseau à Longueuil.

Les dommages, s'élevant à plus de 1,4 million de dollars, incluent le saccage d'une piscine olympique neuve.

Le psychologue Paul Langevin souligne l'importance des sanctions parentales immédiates, comme la privation de cellulaire et de sorties, parallèlement aux mesures de la LSJPA (Loi sur le système de justice pénale pour adolescents).

Bien que les sentences incluent des travaux communautaires ou des lettres de réflexion, le remboursement intégral des dommages demeure un défi financier immense pour les familles.

Écoutez Paul Langevin, psychologue et ancien intervenant à la DPJ, témoigner de la situation, lundi, à La commission.  

