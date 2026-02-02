Plusieurs jours sans activité physique

Le comédien, humoriste, réalisateur Simon-Olivier Fecteau a publié hier sur les réseaux sociaux un texte dans lequel il raconte que, sans activité physique, il a tendance à tomber dans un état plus dépressif.
Écoutez l'artiste en discuter, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«J'ai passé quatre ou cinq jours à être un peu paresseux pour ne pas faire d'exercice. Puis, à chaque fois, mon moral est extrêmement affecté, mais de façon très, très claire. Et puis, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux pour voir si j'étais seul, qui était comme ça. Puis finalement, il semble y avoir beaucoup de gens qui en souffrent.»