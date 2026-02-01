 Aller au contenu
Politique internationale
Position face à Trump

Hausse de la popularité d’Emmanuel Macron après Davos

Hausse de la popularité d’Emmanuel Macron après Davos
Le président français Emmanuel Macron au Forum économique mondial de Davos. / Markus Schreiber / The Associated Press

Le passage du président français Emmanuel Macron au Forum économique mondial de Davos n’a peut-être pas fait autant parler que celui de Mark Carney, mais pourtant, son intervention lui permet tout de même d’augmenter sa cote de popularité.

Son allure combattante et ses lunettes de soleil ont marqué les esprits face aux menaces économiques du président américain Donald Trump.

Écoutez le chroniqueur Philippe Léger revenir sur les principales informations qui concernent l’Europe, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Pierre Poilievre au Canada, ou quelqu'un comme Marine Le Pen en France ou Jordan Bardella en France, tous ces candidats qui rejettent le système international, qui ne font pas partie de l'élite traditionnelle sur la question trumpiste, ils perdent beaucoup, beaucoup de popularité. En revanche, des gens comme Macron, des gens comme Carney, gagnent une popularité parce qu'ils défendent un ordre et un système qui, depuis 40, 50 ans, existe dans nos démocraties.»

Philippe Léger

Autre sujet abordé:

  • Le dévoilement de nouveaux documents des dossiers Epstein implique encore le prince Andrew.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l'actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

