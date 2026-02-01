Position face à Trump

Le passage du président français Emmanuel Macron au Forum économique mondial de Davos n’a peut-être pas fait autant parler que celui de Mark Carney, mais pourtant, son intervention lui permet tout de même d’augmenter sa cote de popularité.

Son allure combattante et ses lunettes de soleil ont marqué les esprits face aux menaces économiques du président américain Donald Trump.

Écoutez le chroniqueur Philippe Léger revenir sur les principales informations qui concernent l’Europe, dimanche, au micro de Denis Lévesque.