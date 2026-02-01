Position face à Trump

Le passage du président français Emmanuel Macron au Forum économique mondial de Davos n’a peut-être pas fait autant parler que celui de Mark Carney, mais pourtant, son intervention lui permet tout de même d’augmenter sa cote de popularité.
Son allure combattante et ses lunettes de soleil ont marqué les esprits face aux menaces économiques du président américain Donald Trump.
Écoutez le chroniqueur Philippe Léger revenir sur les principales informations qui concernent l’Europe, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Pierre Poilievre au Canada, ou quelqu'un comme Marine Le Pen en France ou Jordan Bardella en France, tous ces candidats qui rejettent le système international, qui ne font pas partie de l'élite traditionnelle sur la question trumpiste, ils perdent beaucoup, beaucoup de popularité. En revanche, des gens comme Macron, des gens comme Carney, gagnent une popularité parce qu'ils défendent un ordre et un système qui, depuis 40, 50 ans, existe dans nos démocraties.»
Autre sujet abordé:
- Le dévoilement de nouveaux documents des dossiers Epstein implique encore le prince Andrew.