Politique internationale
Mécontentement croissant de la population

ICE à Minneapolis: un petit recul de Trump devant la pression

La commission

le 4 février 2026 13:39

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

ICE à Minneapolis: un petit recul de Trump devant la pression
ICE à Minneapolis: un petit recul de Trump devant la pression / Alex Brandon / The Associated Press

Le président Donald Trump a ordonné le retrait immédiat de 700 agents de l'ICE à Minneapolis, une décision qui survient alors que les sondages révèlent un mécontentement croissant de la population américaine face aux tactiques migratoires de son administration.

Bien que 2000 agents du Homeland Security demeurent sur place, ce recul graduel est perçu par plusieurs experts, dont Frédéric Gagnon, comme une tentative de calmer le jeu politique suite aux décès tragiques de Renée Nicole Good et Alex Pretti.

Écoutez le titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, Frédéric Gagnon, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

