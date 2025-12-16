Préparatifs et nombreuses tâches

Certaines personnes ressentent un profond sentiment d'épuisement lorsqu'elles doivent se préparer pour le temps des fêtes. Cette période de l'année vous épuise-t-elle?
«Donc il y a un côté là-dessus quand même, on est quand même chanceux. Comme certains ont un épuisement à la fin de l'année scolaire en juin, c'est des mois qui sont super demandeurs parce que tous les rôles qu'on incarne sont sollicités: les rôles professionnels et le rôle personnel.»