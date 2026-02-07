Des Québécois relocalisés

Après des problèmes d’approvisionnement importants et des difficultés avec la connexion électrique, plusieurs hôtels ont récemment fermé leurs portes à Cuba.
Ce sont les autorités locales qui auraient procédé à la fermeture de huit établissements en raison du faible achalandage.
Plusieurs clients québécois ont donc dû être relocalisés à Cayo Santa Maria, Cayo Coco, Varadero et Holguin.
Écoutez le vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, Éric Boissonneault, faire le point, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«Si ça ne vous tente plus, et vous n'êtes pas le seul, on a quand même des appels, des gens se posent des questions.Vous avez le droit, même si vous n'aviez pas pris une politique de flexibilité, de mettre votre argent en crédit et d'attendre pour une prochaine opportunité.»