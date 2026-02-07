 Aller au contenu
Société
Des Québécois relocalisés

Faible achalandage: des hôtels ferment leurs portes à Cuba

par 98.5

0:00
7:00

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 février 2026 07:39

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Faible achalandage: des hôtels ferment leurs portes à Cuba
Après des problèmes d’approvisionnement importants et des difficultés avec la connexion électrique, plusieurs hôtels ont récemment fermé leurs portes à Cuba. / Ramon Espinosa / La Presse Canadienne

Après des problèmes d’approvisionnement importants et des difficultés avec la connexion électrique, plusieurs hôtels ont récemment fermé leurs portes à Cuba.

Ce sont les autorités locales qui auraient procédé à la fermeture de huit établissements en raison du faible achalandage.

Plusieurs clients québécois ont donc dû être relocalisés à Cayo Santa Maria, Cayo Coco, Varadero et Holguin.

Écoutez le vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, Éric Boissonneault, faire le point, samedi, au micro de Jean-François Baril.

«Si ça ne vous tente plus, et vous n'êtes pas le seul, on a quand même des appels, des gens se posent des questions.Vous avez le droit, même si vous n'aviez pas pris une politique de flexibilité, de mettre votre argent en crédit et d'attendre pour une prochaine opportunité.»

Éric Boissoneault

Vous aimerez aussi

Le quiz olympique de Philippe Gagnon
Le Québec maintenant
Le quiz olympique de Philippe Gagnon
0:00
8:20
Les Obama transformés en singes: «Le président américain a franchi une nouvelle limite»
Signé Lévesque
Les Obama transformés en singes: «Le président américain a franchi une nouvelle limite»
0:00
5:13

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Coup d’envoi réussi pour les Jeux d’hiver de Milan
Rattrapage
La compétition lancée
Coup d’envoi réussi pour les Jeux d’hiver de Milan
Fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine samedi soir
Rattrapage
Entraves routières
Fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine samedi soir
Les Obama transformés en singes: «Le président américain a franchi une nouvelle limite»
Rattrapage
Une publication raciste?
Les Obama transformés en singes: «Le président américain a franchi une nouvelle limite»
«Ma queue et mon cœur s’emballent»: une publication pour la Saint-Valentin fait réagir
Rattrapage
Commissariat aux langues officielles
«Ma queue et mon cœur s’emballent»: une publication pour la Saint-Valentin fait réagir