Des Québécois relocalisés

Après des problèmes d’approvisionnement importants et des difficultés avec la connexion électrique, plusieurs hôtels ont récemment fermé leurs portes à Cuba.

Ce sont les autorités locales qui auraient procédé à la fermeture de huit établissements en raison du faible achalandage.

Plusieurs clients québécois ont donc dû être relocalisés à Cayo Santa Maria, Cayo Coco, Varadero et Holguin.

Écoutez le vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, Éric Boissonneault, faire le point, samedi, au micro de Jean-François Baril.