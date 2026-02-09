À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, lundi, Patrick Lagacé revient sur les développements autour des dossiers concernant le milliardaire Jeffrey Epstein.

Il y a une dizaine de jours, plusieurs centaines de milliers de courriels et de photos reliés aux activités du pédocriminel américain ont été rendus publics, impliquant parfois des personnalités importantes.

Mais il est difficile de démêler le vrai du faux alors que plusieurs internautes s’amusent à falsifier ou inventer des documents, notamment grâce aux outils d'intelligence artificielle.

