Documents des dossiers Epstein: «Il y a des saloperies morales épouvantables»

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, lundi, Patrick Lagacé revient sur les développements autour des dossiers concernant le milliardaire Jeffrey Epstein.

Il y a une dizaine de jours, plusieurs centaines de milliers de courriels et de photos reliés aux activités du pédocriminel américain ont été rendus publics, impliquant parfois des personnalités importantes.

Mais il est difficile de démêler le vrai du faux alors que plusieurs internautes s’amusent à falsifier ou inventer des documents, notamment grâce aux outils d'intelligence artificielle.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire son tour d’horizon de l’actualité, lundi, à l’émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés:

  • Le lien entre la pénurie de logements et la crise de l’itinérance démontré à Montréal;
  • Hausse marquée de l’utilisation de médicaments psychostimulants pour les troubles de l’attention;
  • La nouvelle voie réservée sur l’autoroute des Laurentides à Mirabel est critiquée;
  • Postes Canada critiquée pour son recours à des entreprises de camionnage employant des chauffeurs mal formés;
  • La confiance des électeurs sur la faisabilité d’un troisième lien à Québec est en baisse;
  • En plus d’importantes pénuries, certains avions ne pourront plus être approvisionnés à Cuba;
  • Hommage à Franco Nuovo, décédé subitement dimanche à 72 ans.

