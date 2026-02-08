 Aller au contenu
Société
Super Bowl

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 février 2026 09:40

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Pourquoi la présence de Bad Bunny est-elle controversée?
Bad Bunny performera lors de la mi-temps du Super Bowl, dimanche. / La Presse Canadienne

« Ice, dehors »: cette phrase prononcée par le chanteur Bad Bunny lors de la récente cérémonie des Grammys a contribué à la polémique autour de sa présence au spectacle de la mi-temps.

Outre cette prise de position, le refus de faire des spectacles aux États-Unis et le fait que les chansons de l'artiste soient exclusivement en espagnol  sont pointés du doigt par ses détracteurs.

Rien pour calmer les ardeurs des partisans MAGA, le groupe Green Day, connu pour ses positions politiques et ses critiques envers l'administration Trump, assurera la cérémonie d'avant-match.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine, Valérie Beaudoin, expliquer la situation, dimanche, au micro de Jean-Philippe Baril.

La chroniqueuse souligne que plusieurs artistes refusent désoramis de participer à ce grand rendez-vous sportif médiatisé, craignant les polémiques.

