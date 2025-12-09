Son petit-fils est outré

Une dame de 88 ans a été retrouvée sans vie lundi matin à l’extérieur de sa résidence pour personnes âgées à Laval.
Jeanne Goyer résidait au deuxième étage sur lequel se trouvaient les personnes en perte d’autonomie. Sa famille ne comprend pas comment elle a pu sortir à l’extérieur, une situation qui se serait déjà produite cet été.
Écoutez Bénédicte Lebel parler de ce drame survenu lundi à Laval et partager la réaction du petit-fils de la victime à l’émission Lagacé le matin.
«Ça n’a aucun sens. Je ne peux pas concevoir qu’on paie 4 - 5000 dollars par mois, logé, nourri, mais à la fin, ce qui compte, c’est la sécurité et là vous me dites que quelqu’un a pu sortir comme ça? Voyons donc…»
