Son petit-fils est outré

Une dame de 88 ans a été retrouvée sans vie lundi matin à l’extérieur de sa résidence pour personnes âgées à Laval.

Jeanne Goyer résidait au deuxième étage sur lequel se trouvaient les personnes en perte d’autonomie. Sa famille ne comprend pas comment elle a pu sortir à l’extérieur, une situation qui se serait déjà produite cet été.

Écoutez Bénédicte Lebel parler de ce drame survenu lundi à Laval et partager la réaction du petit-fils de la victime à l’émission Lagacé le matin.