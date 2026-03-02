Enquête toujours en cours

Le Service de police de la Ville de Montréal enquête sur la mort suspecte d’un jeune homme de 18 ans.
L’individu a été retrouvé avec une blessure à la tête, possiblement causée par balle, dans un logement de la rue Saint-André dans la nuit de samedi à dimanche.
Il a succombé à ses blessures à l’hôpital.
S’agit-il d’un homicide?
Écoutez Bénédicte Lebel parler des évènements survenus le week-end dernier au micro de Catherine Brisson, lundi.
