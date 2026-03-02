 Aller au contenu
Justice et faits divers
Enquête toujours en cours

Mort suspecte d’un jeune homme de 18 ans au centre-ville de Montréal

le 2 mars 2026 06:19

Mort suspecte d’un jeune homme de 18 ans au centre-ville de Montréal
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Le Service de police de la Ville de Montréal enquête sur la mort suspecte d’un jeune homme de 18 ans. 

L’individu a été retrouvé avec une blessure à la tête, possiblement causée par balle, dans un logement de la rue Saint-André dans la nuit de samedi à dimanche. 

Il a succombé à ses blessures à l’hôpital. 

S’agit-il d’un homicide? 

Écoutez Bénédicte Lebel parler des évènements survenus le week-end dernier au micro de Catherine Brisson, lundi. 

Autres sujets abordés

  • Mort suspecte d’une femme à Saint-Jérôme: s’agit-il d’un autre féminicide?
  • Un piéton, victime d’un malaise, perd la vie après avoir été happé par une voiture à Montréal;
  • Une alerte Amber déclenchée pour une adolescente de 15 ans le week-end dernier. 

