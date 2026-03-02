Les lenteurs du système de justice du Québec affectent grandement le travail des policiers.

Non seulement les accusations peuvent parfois prendre beaucoup de temps avant d’être déposées, La Presse souligne lundi les longs délais pour obtenir des mandats de perquisition.

Cela peut parfois prendre plusieurs jours ou même plusieurs semaines, alors qu’il est question de coups de feu ou d’homicide.

Ces délais s’expliquent par le manque de ressources dans le système judiciaire.

Il souligne que beaucoup de dossiers sont compromis par ces retards.