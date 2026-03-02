 Aller au contenu
Justice et faits divers
Manque de ressources dans le système judiciaire

Délais pour obtenir des mandats: «C'est la population qui est en danger»

par 98.5

0:00
7:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 mars 2026 08:31

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Délais pour obtenir des mandats: «C'est la population qui est en danger»
Les délais compliquent le travail des policiers. / Adobe Stock

Les lenteurs du système de justice du Québec affectent grandement le travail des policiers. 

Non seulement les accusations peuvent parfois prendre beaucoup de temps avant d’être déposées, La Presse souligne lundi les longs délais pour obtenir des mandats de perquisition. 

Cela peut parfois prendre plusieurs jours ou même plusieurs semaines, alors qu’il est question de coups de feu ou d’homicide. 

Ces délais s’expliquent par le manque de ressources dans le système judiciaire. 

Écoutez Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières du Québec, au micro de Catherine Brisson, lundi. 

Il souligne que beaucoup de dossiers sont compromis par ces retards. 

«Quand nos policiers appellent pour un mandat de perquisition ou un mandat d’arrestation, c’est pour des crimes graves, donc la population est en danger.»

Yves Francoeur

