5000 postes en moins d'ici 2027

La présidente du Conseil du Trésor France-Élaine Duranceau a annoncé vouloir couper près de 5000 postes dans la fonction publique québécoise d'ici 2027.

Des changements progressifs qui passeront par un gel de recrutement, la réduction de la bureaucratie et une révision des missions de l'État.

Écoutez Christian Daigle, président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec revenir sur l'annonce de la ministre Duranceau, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il regrette le manque de communication de la part du gouvernement et doute que ces coupures permettent à l'état d'être plus efficace.