Société
Prescription contre la maladie de Lyme

Dr Amir Khadir radié pour six mois: «Je trouve ça un peu décevant»

par 98.5

0:00
12:56

Entendu dans

La commission

le 3 décembre 2025 13:37

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Dr Amir Khadir radié pour six mois: «Je trouve ça un peu décevant»
Le Collège des médecins du Québec a pris la décision de radier le Dr Amir Khadir pour une période de six mois. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Le Collège des médecins du Québec a pris la décision de radier le Dr Amir Khadir pour une période de six mois après qu'il n'ait pas respecté un engagement de cesser de prescrire un traitement par antibiotique contre la maladie de Lyme.

L'ex-co-porte-parole de Québec solidaire et médecin en microbiologie-infectiologie avait plaidé coupable à 12 chefs d’infraction en octobre. Son avocate avait demandé à ce qu'il soit radié pour un mois seulement. 

Écoutez le Dr Amir Khadir microbiologiste-infectiologue à l’hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

