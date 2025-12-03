Prescription contre la maladie de Lyme

Le Collège des médecins du Québec a pris la décision de radier le Dr Amir Khadir pour une période de six mois après qu'il n'ait pas respecté un engagement de cesser de prescrire un traitement par antibiotique contre la maladie de Lyme.

L'ex-co-porte-parole de Québec solidaire et médecin en microbiologie-infectiologie avait plaidé coupable à 12 chefs d’infraction en octobre. Son avocate avait demandé à ce qu'il soit radié pour un mois seulement.

