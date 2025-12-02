 Aller au contenu
Arts et spectacles
Présenté au Théâtre du Rideau Vert

«Revue et corrigée» fête ses 20 ans d'existence

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 décembre 2025 15:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

À l'occasion de la 20ᵉ édition de Revue et corrigée présentée au Théâtre du Rideau Vert, Catherine Beauchamp s'entretient avec Marc St-Martin et Monika Pilon, qui font partie de la distribution.

Ils expliquent comment l'humour a changé depuis les dernières années et à quel point le public est de plus en plus exigeant.

Écoutez les comédiens Marc St-Martin et Monika Pilon, aborder les coulisses des «sketchs» du spectacle, dans Le Québec maintenant.

Au cours de la revue de l'année, des personnalités marquantes de 2025 sont imitées, telles que Mark Carney, Valérie Plante, Florence Longpré ou encore Lou-Adrianne Cassidy.

«Il y a des histoires de réactions. Il y a des soirs où je me fais huer, c'est formidable!»

Marc St-Martin

«On a une semaine de rodage qui était la semaine passée où on changé des affaires, on bouge des sketchs, on coupe énormément. On avait 2 heures et demie de show, alors on a coupé énormément.»

Monika Pilon

