Présenté au Théâtre du Rideau Vert

À l'occasion de la 20ᵉ édition de Revue et corrigée présentée au Théâtre du Rideau Vert, Catherine Beauchamp s'entretient avec Marc St-Martin et Monika Pilon, qui font partie de la distribution.

Ils expliquent comment l'humour a changé depuis les dernières années et à quel point le public est de plus en plus exigeant.

Écoutez les comédiens Marc St-Martin et Monika Pilon, aborder les coulisses des «sketchs» du spectacle, dans Le Québec maintenant.

Au cours de la revue de l'année, des personnalités marquantes de 2025 sont imitées, telles que Mark Carney, Valérie Plante, Florence Longpré ou encore Lou-Adrianne Cassidy.