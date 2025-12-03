Palmarès annuel Billboard

Noël approche. C'est d'ailleurs à ce moment de l'année que Billboard dresse son palmarès des 100 plus grandes chansons de Noël.
Écoutez Catherine Beauchamp et toute l'équipe du Québec maintenant survoler le Top 10.
Noël approche. C'est d'ailleurs à ce moment de l'année que Billboard dresse son palmarès des 100 plus grandes chansons de Noël.
Écoutez Catherine Beauchamp et toute l'équipe du Québec maintenant survoler le Top 10.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.