Vous rappelez-vous de cette ex-ballerine atteinte d’Alzheimer qui retrouve la mémoire grâce à la musique? Cette vidéo avait fait le tour du monde et démontrait tous les bienfaits de la musique sur les personnes touchées par cette maladie.

C’est le sujet du documentaire J’ai souvenir encore de l’animatrice et productrice France Beaudoin.

Écoutez son entrevue à l’émission Lagacé le matin, mardi.

Elle explique notamment comment l’idée lui est venue de faire un documentaire sur les bienfaits de la musique, elle qui a dû composer avec la réalité d’avoir des proches atteints de la maladie d’Alzheimer, comme de nombreuses familles au Québec.

Le documentaire, qui sera diffusé à 20h le 2 décembre sur ICI Télé et ICI Tou.tv, met de l’avant l’expérience vécue par des personnes aînées et l’opinion de spécialistes sur la question.