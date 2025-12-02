Infrastructures

Les grands chantiers de construction au Québec sont souvent synonymes de dépassements de coûts, de délais et d'une complexité qui semble unique à la province.
Pourquoi les grands chantiers coûtent-ils si cher et sont-ils si complexes?
Écoutez la discussion de fin d'émission entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Tension grandissante entre Québec et Ottawa
- Le ministre fédéral Marc Miller qualifie le débat sur le recul du français d'«identitaire et électoraliste», provoquant la colère du gouvernement Legault.