Infrastructures

Société
La complexité des grands chantiers : qui est responsable en cas d'erreur?

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 2 décembre 2025 15:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Les grands chantiers de construction au Québec sont souvent synonymes de dépassements de coûts, de délais et d'une complexité qui semble unique à la province.

Pourquoi les grands chantiers coûtent-ils si cher et sont-ils si complexes?

Écoutez la discussion de fin d'émission entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Tension grandissante entre Québec et Ottawa

  • Le ministre fédéral Marc Miller qualifie le débat sur le recul du français d'«identitaire et électoraliste», provoquant la colère du gouvernement Legault.





