 Aller au contenu
Politique provinciale
Marwah Rizqy expulsée du caucus libéral

Crise au PLQ: «C'est tuile par dessus tuile» -Louis Lacroix

par 98.5

0:00
6:48

Entendu dans

La commission

le 2 décembre 2025 14:17

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Crise au PLQ: «C'est tuile par dessus tuile» -Louis Lacroix
Pablo Rodriguez semblait «ébranlé» lors du point de presse tenu mardi, selon Louis Lacroix. / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Après que Marwah Rizqy ait refusé de parler au chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez, ce dernier l'a expulsée de son caucus. 

Il évalue maintenant la possibilité de réintégrer son ex-cheffe de cabinet Geneviève Hinse au sein de son équipe, alors que celle-ci indique qu'elle va «y réfléchir».

Écoutez Louis Lacroix, journaliste pour Cogeco Nouvelles, commenter la nouvelle dans La commission, mardi.

«En choisissant d'agir seul, [Marwah Rizqy] s'est placée elle-même au dessus du parti et je vais le dire franchement, il n'y a personne, personne, aucun d'entre nous, qui est plus important que le parti.»

Pablo Rodriguez, chef du PLQ

Vous aimerez aussi

Haltes-chaleur: «On ne peut pas accepter qu’une personne dorme dehors»
Lagacé le matin
Haltes-chaleur: «On ne peut pas accepter qu’une personne dorme dehors»
0:00
8:56
«Le supplice de la goutte d’eau se poursuit pour le PLQ» -Nathalie Normandeau
La commission
«Le supplice de la goutte d’eau se poursuit pour le PLQ» -Nathalie Normandeau
0:00
10:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Nos tramways pourraient-ils coûter aussi peu cher qu'en France? «Absolument pas»
Rattrapage
Québec, Montréal et Gatineau
Nos tramways pourraient-ils coûter aussi peu cher qu'en France? «Absolument pas»
La complexité des grands chantiers : qui est responsable en cas d'erreur?
Rattrapage
Infrastructures
La complexité des grands chantiers : qui est responsable en cas d'erreur?
Banque Laurentienne : fin des succursales et 700 postes touchés
Rattrapage
Transaction
Banque Laurentienne : fin des succursales et 700 postes touchés
Le gouvernement doit-il intervenir à nouveau pour mieux encadrer les pourboires?
Rattrapage
Des commerçants ne respectent pas les règles
Le gouvernement doit-il intervenir à nouveau pour mieux encadrer les pourboires?
La bataille contre le fentanyl s'intensifie au pays
Rattrapage
Crise des opioïdes
La bataille contre le fentanyl s'intensifie au pays
Travailleurs étrangers temporaires: «On est à la défense des régions du Québec»
Rattrapage
Le milieu municipal à l'Assemblée nationale
Travailleurs étrangers temporaires: «On est à la défense des régions du Québec»
Crise au PLQ: Marwah Rizqy expulsée du caucus
Rattrapage
Politique
Crise au PLQ: Marwah Rizqy expulsée du caucus
Devrait-on plafonner la hausse des profits?
Rattrapage
Prix en épicerie
Devrait-on plafonner la hausse des profits?
CH-Sénateurs: un match électrique pour la 3e place, mardi au Centre Bell
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
CH-Sénateurs: un match électrique pour la 3e place, mardi au Centre Bell
Croissance du Québec: pourquoi sommes-nous en queue de peloton au Canada?
Rattrapage
Prévisions économiques du Conference Board
Croissance du Québec: pourquoi sommes-nous en queue de peloton au Canada?
Pourquoi le syndicat défend-il des profs accusés de prosélytisme?
Rattrapage
Affaire Bedford
Pourquoi le syndicat défend-il des profs accusés de prosélytisme?
Des dizaines d'ados violents font la loi près d'une polyvalente à Brossard
Rattrapage
25 interventions en 3 mois
Des dizaines d'ados violents font la loi près d'une polyvalente à Brossard
«Le supplice de la goutte d’eau se poursuit pour le PLQ» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Politique
«Le supplice de la goutte d’eau se poursuit pour le PLQ» -Nathalie Normandeau
Les chansons de Ginette Reno de retour sur les plateformes
Rattrapage
Les bonnes nouvelles de la journée
Les chansons de Ginette Reno de retour sur les plateformes