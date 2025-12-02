Marwah Rizqy expulsée du caucus libéral

Après que Marwah Rizqy ait refusé de parler au chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez, ce dernier l'a expulsée de son caucus.

Il évalue maintenant la possibilité de réintégrer son ex-cheffe de cabinet Geneviève Hinse au sein de son équipe, alors que celle-ci indique qu'elle va «y réfléchir».

