Économie
Terminé, le télé-travail?

Le fédéral songe à instaurer le retour au travail 5 jours par semaine

le 1 décembre 2025 18:05

Philippe Cantin
Le fédéral songe à instaurer le retour au travail 5 jours par semaine
Le gouvernement fédéral songe à instaurer le retour au travail 5 jours semaines pour ses fonctionnaires.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert revenir sur le sujet au micro de Philippe Cantin.

  • Le gouvernement fédéral songe à instaurer le retour au travail 5 jours semaines pour ses fonctionnaires;
  • On plaide pour une augmentation de la productivité;
  • Plusieurs employeurs se servent des mandats de retour au travail pour diminuer leurs effectifs;

«On l'a vu dans notre messagerie texte. Une auditrice a dit: «Moi, si je retourne à cinq jours, je démissionne». C'est peut-être le but recherché... Parce que là, c'est 15 % de réduction des dépenses sur trois ans que les ministères au fédéral doivent faire. Il va falloir couper quelque part.»

On fait aussi un retour sur le Vendredi fou qui a connu tout un succès aux États-Unis et à l’importance de l’IA dans la façon dont les gens magasinent. Selon un récent sondage, 42% des acheteurs utilisent déjà l’IA pour leurs achats des Fêtes.

