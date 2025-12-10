 Aller au contenu
Économie
Transports en commun

EXO dimune la cadence: «On parle de réduire des avant-projets»

La commission / Cogeco Média

La compagnie de transport EXO annonce qu’elle réduit la cadence, alors que son budget d’investissement passera de 2,5G$ à 1,9G$ sur 10 ans, soit une diminution de 600 millions de dollars. 

Écoutez Marc Rousseau, directeur général d'EXO, discuter de ce que signifiera cette diminution des dépenses, alors que les besoins de transports en commun sont importants.

«On parle de réduire ce qu'on appelle, dans le jargon, des avant-projets. Ce sont des projets qui n'étaient pas nécessairement matures qui n'étaient pas rendus en mode réalisation. On a des projets d'investissement en accessibilité, on a des reports de construction de garage en lien avec l’électrification, on a également le report d'achats d'autobus électriques. Ce des exemples d'activités qu'on va ralentir ou reporter.»

Marc Rousseau

