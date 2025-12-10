La compagnie de transport EXO annonce qu’elle réduit la cadence, alors que son budget d’investissement passera de 2,5G$ à 1,9G$ sur 10 ans, soit une diminution de 600 millions de dollars.

Écoutez Marc Rousseau, directeur général d'EXO, discuter de ce que signifiera cette diminution des dépenses, alors que les besoins de transports en commun sont importants.