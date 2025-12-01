Vive opposition à la loi 14

Le torchon continue de brûler entre les syndicats et le gouvernement du Québec au sujet de la loi 14, qui vient notamment rendre facultatives les cotisations syndicales pour les membres.

Le samedi 29 novembre, 50 000 personnes ont manifesté leur mécontentement dans les rues de Montréal, à l’appel des neuf plus grosses centrales syndicales du Québec.

Déjà, plusieurs voix s’élèvent pour organiser une nouvelle mobilisation, encore plus grande, le premier mai prochain, où se joindraient aussi les acteurs du milieu communautaire.

Écoutez le commentaire de Nathalie Normandeau, lundi, à l’émission Le Québec maintenant.

