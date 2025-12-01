 Aller au contenu
Politique provinciale
Un an après les débuts de Santé Québec

«Il n’y a rien à célébrer» selon Gaétan Barrette

le 1 décembre 2025 13:53

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
«Il n’y a rien à célébrer» selon Gaétan Barrette
Un an après la création de la nouvelle société d'État, les dirigeants de Santé Québec dressent un bilan positif des différentes opérations mises en place. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Un an après la création de la nouvelle société d'État, les dirigeants de Santé Québec dressent un bilan positif des différentes opérations mises en place.

Parmi les réussites mises de l’avant depuis le début de ce nouveau cadre de gestion, on retrouve la baisse des listes d’attente pour des chirurgies ou encore des améliorations à la DPJ.

Écoutez l’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette revenir sur la première année de Santé Québec, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon lui, ces réussites sont à prendre avec du recul, puisqu’elles sont en grande partie dues aux travaux qui ont été faits avant la création de la nouvelle société d'État.

«Ce sont des travaux qui se font depuis la pandémie. Depuis qu'on a rouvert les activités progressivement et en hauteur normale, ça s'adonne juste que Santé Québec arrive à ce moment-là. [...] Je dis pas que Santé Québec n'a pas participé à ça. Ce que j'ai dit, c'est qu’on fait une relation de cause à effet, un pour un, avec des résultats qui appartiennent d'abord et avant tout à ceux qui étaient là avant.»

Gaétan Barrette

