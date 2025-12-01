Un an après les débuts de Santé Québec

Un an après la création de la nouvelle société d'État, les dirigeants de Santé Québec dressent un bilan positif des différentes opérations mises en place.

Parmi les réussites mises de l’avant depuis le début de ce nouveau cadre de gestion, on retrouve la baisse des listes d’attente pour des chirurgies ou encore des améliorations à la DPJ.

Écoutez l’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette revenir sur la première année de Santé Québec, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon lui, ces réussites sont à prendre avec du recul, puisqu’elles sont en grande partie dues aux travaux qui ont été faits avant la création de la nouvelle société d'État.