L'APTS conteste la loi Boulet en Cour supérieure

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux a déposé un recours en Cour supérieure pour contester la constitutionnalité de la loi du ministre Jean Boulet encadrant le droit de grève.

Selon leur président Robert Comeau, cette loi brime la liberté d'association en limitant les moyens de pression.

Il dénonce le pouvoir conféré au ministre d'interrompre une grève pour imposer un arbitre, car cela crée un déséquilibre dans le rapport de force et reporte les problèmes au lieu de forcer une entente durable entre les parties.

L'APTS souhaite que la Cour suprême réaffirme clairement ce droit pour l'ensemble des syndicats québécois.

Écoutez Robert Comeau, président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, expliquer le tout, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.