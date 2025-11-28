50 000 nouveaux hectares de forêt publique

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ont dénoncé, lors de leur Assemblée générale semi-annuelle à Lévis, la remise en cause, par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), de l'entente de principe intervenue au printemps dernier.

Cette dernière prévoyait la mise en production acéricole de 50 000 nouveaux hectares en forêt publique.

Écoutez Justin Plourde, président des Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, aborder le sujet vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.