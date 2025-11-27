13 % d’impressions positives pour Pablo Rodriguez

La crise au sein du Parti libéral du Québec (PLQ) semble affecter l'image de son chef, Pablo Rodriguez, qui n'obtient que 13 % d’impressions positives dans un récent sondage Pallas Data. Le PLQ obtient pourtant 25% des intentions de vote dans ce même sondage.

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.