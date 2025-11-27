 Aller au contenu
Société
13 % d’impressions positives pour Pablo Rodriguez

«Marwah Rizqy l'a tiré en dessous de l'autobus» -Luc Ouellet

par 98.5

0:00
8:02

La crise au sein du Parti libéral du Québec (PLQ) semble affecter l'image de son chef, Pablo Rodriguez, qui n'obtient que 13 % d’impressions positives dans un récent sondage Pallas Data. / Christinne Muschi / Adobe Stock

La crise au sein du Parti libéral du Québec (PLQ) semble affecter l'image de son chef, Pablo Rodriguez, qui n'obtient que 13 % d’impressions positives dans un récent sondage Pallas Data. Le PLQ obtient pourtant 25% des intentions de vote dans ce même sondage.

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin. 

«C'est un très mauvais score. C'est très rare que le Parti libéral du Québec soit plus populaire que son chef. Ça commence à affecter le caucus. Marwah Rizqy l'a tiré en dessous de l'autobus, puis elle a mis ça sur le reculon, puis elle repose sur le cul cette semaine. Le manque de leadership va coûter très cher à Pablo Rodriguez. Des gens du caucus commencent à remettre en question son leadership.»

Luc Ouellet

