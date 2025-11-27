Avis de la Coalition canadienne antifraude

la Coalition canadienne antifraude veut alerter les consommateurs sur les dangers du Vendredi fou, une période propice aux fraudes sophistiquées.

Michel Jean insiste sur le fait que les fraudeurs sont des organisations bien structurées qui exploitent la réaction émotive et le sentiment d'urgence des victimes pour les piéger.

Les faux avis de livraison et les fraudes aux cartes-cadeaux sont particulièrement répandus.

Il déplore que seules 5 à 10 % des fraudes soient signalées, ce qui permet aux criminels de continuer à agir dans l'ombre, en toute impunité.

Écoutez Michel Jean, écrivain, reporter d’enquête et porte-parole de la campagne «Ensemble contre la fraude» de la Coalition canadienne antifraude, expliquer le tout, jeudi, à La commission.