Économie
Avis de la Coalition canadienne antifraude

L'urgence, l'ennemi du consommateur: comment éviter les fraudes au Vendredi fou

par 98.5

0:00
9:05

Entendu dans

La commission

le 27 novembre 2025 14:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'urgence, l'ennemi du consommateur: comment éviter les fraudes au Vendredi fou
a Coalition canadienne anti-fraude, alerte sur la hausse des fraudes durant le Vendredi fou et le Cyber lundi, notamment les faux avis de livraison, fraudes de grands-parents, clones vocaux par intelligence artificielle et sollicitations caritatives. / shintartanya/ Adobe Stock

la Coalition canadienne antifraude veut alerter les consommateurs sur les dangers du Vendredi fou, une période propice aux fraudes sophistiquées.

Michel Jean insiste sur le fait que les fraudeurs sont des organisations bien structurées qui exploitent la réaction émotive et le sentiment d'urgence des victimes pour les piéger.

Les faux avis de livraison et les fraudes aux cartes-cadeaux sont particulièrement répandus.

Il déplore que seules 5 à 10 % des fraudes soient signalées, ce qui permet aux criminels de continuer à agir dans l'ombre, en toute impunité.

Écoutez Michel Jean, écrivain, reporter d’enquête et porte-parole de la campagne «Ensemble contre la fraude» de la Coalition canadienne antifraude, expliquer le tout, jeudi, à La commission

«Ces fraudes-là sont sophistiquées. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Et il y a trois affaires qu'il faut retenir: quand vous avez un doute... vérifiez donc auprès de l'entreprise... ne pas cliquer tout de suite.»

Michel Jean

